«Вебер»: 52% россиян оценивают состояние своего здоровья как удовлетворительное

Эту информацию социологическое агентство «Вебер» сообщило, проанализировав результаты исследований.

«Вебер» проанализировал мнения россиян о собственном здоровье и самочувствии и пришел к выводам, что оценивая свое здоровье:

25% жителей России назвали его хорошим,

52 % — удовлетворительным,

22% — плохим.

29% участников опросов считают свой образ жизни уже достаточно здоровым.

44% занимаются спортом хотя бы раз в неделю, при этом поддержание физического здоровья — главная мотивация к занятиям спортом для 53% опрошенных.

Большинство жителей страны поддерживают свое здоровье регулярными прогулками на свежем воздухе и активностью (57%), режимом дня (42%), правильным питанием (39%).

Треть россиян придерживается правильного питания, почти половина готова соблюдать диету ради привлекательности своей фигуры.

47% россиян не курят, при этом признались в курении 25%. 28% из тех, кто ранее курил, смогли окончательно побороть эту вредную привычку.

Данные социологического агентства «Вебер» (проекта АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы»). Изучение общественного мнения проводилось АНО «Диалог Регионы» 26 февраля 2024 года в сети методом River Sampling среди 1 300 россиян старше 18 лет.

Социологическое агентство «Вебер» по исследованию общественного мнения с использованием современных онлайн-инструментов сочетает классический подход с цифровыми технологиями, а в приоритет ставит людей — с их уникальными взглядами и противоречиями.