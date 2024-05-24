Вдова убитого на Кубани аниматора сказала, что обвиняемые требуют суда присяжных

О новых подробностях судебного процесса над обвиняемыми в убийстве аниматоров из Усть-Лабинска рассказала жена убитого мужчины — Дарья Чубко.

По ее словам, один из обвиняемых — Демьян Кеворкьян подал ходатайство о проведении суда присяжных.

«Будет формироваться суд присяжных. Это не быстрый процесс — пока всех людей найдут, отберут и сформируют эту группу», — рассказала Чубко в социальных сетях.

Ранее вдова убитого аниматора отмечала, что Кеворкьян всячески пытается затянуть судебный процесс над ним. При этом он сам по-прежнему открыто отрицает свою причастность к преступлению.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на днях в Краснодарском краевом суде проходили судебные заседания для продления меры пресечения для обвиняемых в убийстве аниматоров из Усть-Лабинска. На скамье подсудимых трое жителей Кубани: Демьян Кеворкьян, Арам Татосян и Анатолий Двойников. Их подозревают в убийстве, разбое и уничтожении чужого имущества.

Суд продлил им срок заключения под стражей на ближайшие 6 месяцев. Дата начала рассмотрения уголовного дела пока не известна.