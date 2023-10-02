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Вдоль нового трамвайного узла на Московской в Краснодаре высадили газон

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vdol-novogo-tramvajnogo-uzla-na-moskovskoj-v-krasnodare-vysadili-gazon
Вдоль нового трамвайного узла на Московской в Краснодаре высадили газон
Фото t.me/krasnodar_tram

На новых газонах площадью 745 кв. м возле остановок и вдоль трамвайных путей 2 октября провели гидропосев.

Озелененные участки — не просто предмет благоустройства: они будут снижать температуру у поверхности в жару.

В октябре в зеленой зоне в центре узла планируют высадить деревья. Средства на озеленение перечислили муниципалитету в качестве компенсационного озеленения по порубочному билету, сообщает Telegram-канал «Новый трамвай Краснодара».

Читайте также: в Краснодаре завершается модернизация трамвайного узла на Московской.

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