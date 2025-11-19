Василий Абаев: нужно, чтобы местные аграрии покупали кубанскую технику

Гости программы «Детали» — председатель Ассоциации производителей сельхозтехники и оборудования АПК Краснодарского края Василий Абаев, исполнительный директор Ассоциации «Народный фермер Кубани» Денис Ивлев.

Самая крупная в России международная сельскохозяйственная выставка «ЮГАГРО» объединила более 600 производителей и поставщиков со всей России и 14 стран. На форуме можно найти тракторы, комбайны, разнообразные жатки, оборудование для полива и теплиц. Масштабными стендами представлены удобрения и средства защиты растений. Краснодарский край на форуме представлен как отдельными предприятиями, так и коллективными стендами. К примеру, в экспозиции фонда развития промышленности — 18 производителей край и одно предприятие ДНР. На стенде демонстрировали и агродрон, созданный в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Какие возможности открывает выставка перед участниками — узнали в программе «Детали».