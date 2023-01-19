Вандалы разбили около 30 памятников на кладбище и обокрали реабилитационный центр на Кубани
Происшествия
19.01.2023 14:55
В Абинске злоумышленники проникли на кладбище и разбили надмогильные сооружения, чтобы похитить металлические трубы, заложенные в основание памятников.
По версии следствия, двое мужчин 24 и 27 лет разбили около 30 памятников на сельском кладбище. Они забрали металлические трубы из оснований надгробий и сдали их в металлолом. Деньгами вандалы распорядились по своему усмотрению.
Кроме того, мужчины обокрали местный реабилитационный центр, забрав имущество на общую сумму около 24 тыс. рублей.
Расследование уголовного дела завершили, материалы передали в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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