Вандалы разбили около 30 памятников на кладбище и обокрали реабилитационный центр на Кубани

В Абинске злоумышленники проникли на кладбище и разбили надмогильные сооружения, чтобы похитить металлические трубы, заложенные в основание памятников.

По версии следствия, двое мужчин 24 и 27 лет разбили около 30 памятников на сельском кладбище. Они забрали металлические трубы из оснований надгробий и сдали их в металлолом. Деньгами вандалы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, мужчины обокрали местный реабилитационный центр, забрав имущество на общую сумму около 24 тыс. рублей.

Расследование уголовного дела завершили, материалы передали в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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