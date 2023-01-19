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Вандалы разбили около 30 памятников на кладбище и обокрали реабилитационный центр на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vandaly-razbili-okolo-30-pamyatnikov-na-kladbishhe-i-obokrali-reabilitatsionnyj-tsentr-na-kubani
Вандалы разбили около 30 памятников на кладбище и обокрали реабилитационный центр на Кубани
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В Абинске злоумышленники проникли на кладбище и разбили надмогильные сооружения, чтобы похитить металлические трубы, заложенные в основание памятников.

По версии следствия, двое мужчин 24 и 27 лет разбили около 30 памятников на сельском кладбище. Они забрали металлические трубы из оснований надгробий и сдали их в металлолом. Деньгами вандалы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, мужчины обокрали местный реабилитационный центр, забрав имущество на общую сумму около 24 тыс. рублей.

Расследование уголовного дела завершили, материалы передали в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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