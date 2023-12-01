Валуны рухнули на горную дорогу в Сочи, перекрыв движение автомобилей

Это произошло днем на дороге к поселку Красная Воля в Адлерском районе. В результате инцидента никто не пострадал.

Очевидцы рассказали в соцсетях, что на проезжую часть обвалился грунт со склона горы. Большие валуны на некоторое время перекрыли движение транспорта в обе стороны.

Сообщается, что дорогу к Красной Воле уже расчистили от грунта. Движение машин восстановили в обычном режиме.

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