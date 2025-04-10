Валерия Роженко: элементы декора и текстиль помогут сделать интерьер интереснее

Гостья программы «Хорошее утро» — архитектор-дизайнер интерьера Валерия Роженко.

Тренды в дизайне интерьера меняются так же часто, как погода в Краснодаре, говорит Валерия Роженко. Поэтому следить за ними и тем более придерживаться их, постоянно обновляя ремонт в квартире, — нет смысла. Лучше создавать пространство в доме, исходя из личных предпочтений в цвете, материалах и дизайне в целом.

О том, что такое «неувядающая классика» в интерьере, как элементы декора могут помочь обыграть дизайн по-новому, поговорили в «Хорошем утре».