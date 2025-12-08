Валерия Полторанина: фестиваль «Равные возможности» охватил 34 муниципалитета

Гости программы «Детали» — директор Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых имени А. П. Чехова, заслуженный журналист Кубани Валерия Полторанина, заместитель директора краснодарского медиацентра «Дом журналистики» Ирина Лукинская, заведующая отдела делового и досугового чтения Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых имени А. П. Чехова Полина Дворецкая.



На Кубани прошел V краевой фестиваль-марафон «Равные возможности». Он был приурочен к международным дням, посвященным проблемам слепых и слабовидящих людей: Международному дню белой трости, Международному дню слепых и Международному дню инвалидов. Фестиваль-марафон провела Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых имени А. П. Чехова при поддержке министерства культуры Краснодарского края. В «Деталях» подвели итоги комплексного мероприятия.