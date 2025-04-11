Валерия Коваленко: парусный спорт — это искусство управления стихией

Гости программы «Детали» — организатор регаты Валерия Коваленко, пиар-директор регаты Анна Зыкина, победитель регаты, рулевой команды «Михаил Ушков» Михаил Ушков, ампайр-стажер регаты Вероника Арсеньева.

В Геленджике прошли гонки суперскоростных яхт с подводными крыльями под управлением лучших яхтсменов России. Посмотреть соревнования можно было прямо с набережной.

Участие в гонке приняли шесть профессиональных команд, среди которых чемпионы России, Европы и мира, участники Олимпийских игр. Одной из команд впервые стал экипаж, полностью состоящий из спортсменов Краснодарского края. Подробнее обо всем — в «Деталях».