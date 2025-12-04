Валерия Галимова: получая диплом, ощущала гордость за МЭЦ и Краснодарский край

Гости программы «Хорошее утро» — воспитанницы Межшкольного эстетического центра Краснодара Валерия Галимова и Валерия Бойко и их педагоги — заслуженный учитель Кубани Марина Власова и педагог Юлия Бойко.

Гостьи рассказали об участии воспитанниц МЭЦ Краснодара в престижном конкурсе молодых исполнителей фортепианной музыки «Мерзляковка приглашает гостей» в Москве. Валерия Галимова стала лауреатом III степени, а Валерия Бойко вошла в число участников заключительного тура конкурса. Педагоги рассказали о том, как юные пианистки готовились к выступлениям, Валерия Галимова поделилась впечатлениями от победы, а Валерия Бойко рассказала о том, как готовится к новому конкурсу.