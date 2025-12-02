Валерий Кулагин: заболеваемость ВИЧ в крае характеризуется тенденцией к снижению

Гости программы «Детали» — главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции министерства здравоохранения Краснодарского края, главный врач Клинического центра профилактики и борьбы со СПИДом Валерий Кулагин, заместитель главного врача Красноармейской ЦРБ, кандидат медицинских наук Наталья Пыхалова, главный врач Центра профилактики и борьбы со СПИД № 2 Оксана Коробкина.



Всемирный день борьбы со СПИДом отмечают 1 декабря. Праздник учредили в 1988 году с целью повышения осведомленности о ВИЧ, поддержки людей, живущих с таким диагнозом. В этот день по всему миру проходят различные мероприятия, призванные привлечь внимание к этой важной теме и объединить усилия в борьбе с ВИЧ и СПИДом.