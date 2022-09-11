Валерий Касьянов: выборы обеспечены полным комплексом информационного содействия

Видео канала «Кубань 24»

Кубань выбирает парламент нового седьмого созыва. Третий заключительный день выборов — 11 сентября.

Избирательные участки открылись еще 9 сентября. И на 15:00 11 сентября промежуточная явка составила 45,6%. Все данные по голосованию в режиме онлайн стекаются в избирательную комиссию Краснодарского края. Там пока обрабатывают новые данные. Говорят, лидирует Кропоткин, Белореченск и Новороссийск.

«На Кубани открыто почти 2 тыс. 850 участков. За ходом голосования следят 3 тыс. общественных наблюдателей. И, конечно, руку на пульсе держат здесь, в краевом избиркоме. Рядом со мной сейчас член экспертного совета при краевой избирательной комиссии Валерий Касьянов», — сообщил корреспондент Сергей Патюков.

«Доступность выборов максимальная. Сегодня выборы обеспечены полным комплексом информационного содействия. Каждый из участников избирательной кампании может заранее и в период голосования получить самые свежие данные. Обновление этих данных общедоступно и идет в режиме реального времени. Также экспертный совет при избиркоме края провел большую работу по экспертизе подготовки выборов, работе в период выборов, и я могу сказать, что наши оценки достаточно объективны. Мы видели, что выборы подготовлены на очень высоком уровне. Думаю, они пройдут достоверно и объективно, как и должно быть. Для обеспечения безопасности голосования задействованы силовые структуры, контролируется правопорядок. Все остальное — задействованы силы краевой избирательной комиссии и властные полномочия, которые направлены на то, чтобы выборы прошли четко и ясно», — сказал член экспертного совета при избирательной комиссии Краснодарского края Валерий Касьянов.

В Краснодарском крае кампания — одна их самых масштабных в России. Помимо выборов в ЗСК, 66 сельских и городских поселений определяются с главами, в отдельных муниципалитетах также голосуют за депутатов местного уровня.