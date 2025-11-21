Валентина Свинарева: в крае создано многое для реализации молодежных инициатив

Гости программы «Детали» — руководитель ГКУ Краснодарского края «Центр молодежных инициатив» Валентина Свинарева, победитель второго сезона всероссийского конкурса «Росмолодежь. Гранты» в номинации «Открывай страну» Дмитрий Богданов, победитель второго сезона всероссийского конкурса «Росмолодежь. Гранты» в номинации «Помни» Владимир Древецкий.

Два молодых краснодарца стали победителями второго сезона всероссийского конкурса «Росмолодежь. Гранты». Владимир Древецкий победил в номинации «Помни» с проектом «Оружие Победы», а Дмитрий Богданов получил грант в номинации «Открывай страну» с проектом «Турист Кубани».

В рамках второго сезона участники со всей России представили более 11 тыс. инициатив в 19 номинациях. «Росмолодежь. Гранты» служит инструментом поддержки молодежных социальных инициатив. С этого года он входит в национальный проект «Молодежь и дети», запущенный по поручению президента России Владимира Путина.

Этот конкурс открывает перед молодыми людьми возможности для воплощения собственных идей, реализации социально значимых проектов и развития авторских инициатив. В новом выпуске программы «Детали» поздравили с успехом кубанских победителей, а также рассказали, что делают в регионе для появления и реализации молодежных инициатив.