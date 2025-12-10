Валентина Свинарева: на Кубани — более 250 тыс. волонтеров

Гости программы «Детали» — руководитель Центра молодежных инициатив департамента молодежной политики Краснодарского края Валентина Свинарева, региональный координатор ВОД «Волонтеры-медики» в Краснодарском крае Юлия Юрченко, почетный волонтер Кубани Наталья Павлова, участник СВО, кавалер ордена Мужества, волонтер Николай Павлов.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с волонтерами, наградил лучших и поблагодарил всех за работу. Мероприятие приурочили ко Дню добровольца, который ежегодно отмечается в декабре.

Волонтеров поздравил и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он наградил лучших — тех, кто по зову сердца протягивает руку помощи. Глава региона выразил благодарность каждому за труд, жизненную позицию и реальные дела, которые всегда громче слов. Где в крае задействуют волонтеров, рассказали в программе «Детали».