Вакцинацию диких хищников от бешенства провели в нацпарке Сочи

«Котлеты» с вакциной для плотоядных животных разложили на территориях Сочинского национального парка, граничащих с населенными пунктами.

Ветеринары использовали мясокостные батончики с сильным ароматом. Внутри каждого находится капсула с препаратом, стимулирующим иммунитет выработать защиту от бешенства.

Такой метод направлен прежде всего на диких лис, енотов и волков — основных переносчиков бешенства в природе. Для домашних питомцев вакцина полностью безопасна.

По словам и. о. директора департамента по охране окружающей среды Сочи Баграта Еремяна, за последние пять лет в городе-курорте не зафиксировали ни одного случая заражения бешенством.

Вакцинация диких животных позволяет создать буферную зону между Россией и Абхазией, где часто регистрируются случаи заболевания опасным вирусом, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Признаками болезни у животных служат нетипичное поведение, повышенное слюноотделение, кровоточивость десен и агрессивность. Уточняется, что еноты этих симптомов не проявляют, оставаясь лишь носителями. Зараженные бешенством звери перестают бояться людей и могут подходить к жилищам, передавая вирус домашним животным и скоту.

При обнаружении подозрительного животного следует связаться с управлением ветеринарии Сочи по телефону: 8-862-268-26-09.

