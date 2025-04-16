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Вадим Борец: по производству плодовой продукции Абинский район второй в крае

Ссылка https://kuban24.tv/item/vadim-borets-po-proizvodstvu-plodovoj-produktsii-abinskij-rajon-vtoroj-v-krae
Вадим Борец: по производству плодовой продукции Абинский район второй в крае
Видео канала «Кубань 24»

Гости программы «Детали» — заместитель главы муниципального образования, начальник управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды Абинского района Вадим Борец, генеральный директор, ОАО «Ахтырский Хлебозавод» Николай Сериков, директор ООО «Люкс-Агро-Р» Дмитрий Хомченков, заместитель генерального директора ООО «Маслозавод «Абинский» Александр Ксендзук, начальник производственной лаборатории хлебозавода Анна Кобзарь.

В эту среду, 16 апреля, выпуск программы «Детали» посвящен Абинскому району.

В муниципалитете успешно развиваются такие отрасли сельского хозяйства как рисоводство, садоводство, молочное животноводство. В АПК муниципалитета заняты 36 сельхозпредприятий, 94 крестьянских (фермерских) хозяйства, 3 кооператива и более 24 тыс. личных подсобных хозяйств. Площадь сельскохозяйственных земель — более 50 тыс. га.

Обо всем подробнее — в видео.

Автор: Юлия Вознесенская

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