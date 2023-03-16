В зоопарке Новороссийска любимец публики олень Паша опять остался без рогов
Общество
16.03.2023 11:53
Олень, который уже 10 лет живет в зоопарке под Новороссийском, сбросил рога. В этом явлении нет ничего необычного, однако посетители зоопарка каждый год делятся забавными фотографиями однорогого оленя.
К весне олени всегда сбрасывают старые рога, а к лету отращивают новые. В августе рога костенеют, и олени начинают тереться ими о ветки, снимая старую кожу.
Олень Паша попал в зоопарк совсем маленьким. Израненного олененка, потерявшего мать, подобрали в Утрише и выкормили из соски. Сотрудникам зоопарка часто приходится выслушивать упреки в том, что они держат оленя в неволе, однако в дикой природе он бы не выжил, пишет газета «Новороссийский рабочий».
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- В зоопарке Новороссийска любимец публики олень Паша опять остался без рогов