В зоопарке Новороссийска любимец публики олень Паша опять остался без рогов

Олень, который уже 10 лет живет в зоопарке под Новороссийском, сбросил рога. В этом явлении нет ничего необычного, однако посетители зоопарка каждый год делятся забавными фотографиями однорогого оленя.

К весне олени всегда сбрасывают старые рога, а к лету отращивают новые. В августе рога костенеют, и олени начинают тереться ими о ветки, снимая старую кожу.

Олень Паша попал в зоопарк совсем маленьким. Израненного олененка, потерявшего мать, подобрали в Утрише и выкормили из соски. Сотрудникам зоопарка часто приходится выслушивать упреки в том, что они держат оленя в неволе, однако в дикой природе он бы не выжил, пишет газета «Новороссийский рабочий».

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