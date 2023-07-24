Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В зону СВО направили еще около 100 тонн гуманитарной помощи из Краснодарского края

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-zonu-svo-napravili-eshhe-okolo-100-tonn-gumanitarnoj-pomoshhi-iz-krasnodarskogo-kraya
В зону СВО направили еще около 100 тонн гуманитарной помощи из Краснодарского края
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В разных муниципалитетах региона груз для отправки на передовую собирали казаки, фермеры, предприниматели и инициативные группы.

По словам замглавы Кубани, атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова, на территорию новых регионов России для участников СВО отправили порядка 100 т гуманитарной помощи. В ближайшие дни отправятся новые конвои с грузом. Всего из Краснодарского края поступило более 2,1 тыс. т — это средства связи, генераторы маскировочные сети, медицинские препараты, продукты питания и другие необходимые для солдат вещи.

Сбор и отправку гуманитарной помощи в зону спецоперацию проводят казаки Новокубанского, Тимашевского, Белоглинского, Тихорецкого, Тбилисского и других районов Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: какую помощь участникам СВО отправляют волонтеры из Краснодарского края.

Статьи
Васаби или японский хрен: польза и вред для организма
Васаби или японский хрен: польза и вред для организма
Ученые назвали ягоду, которая улучшает когнитивные способности пенсионеров
Ученые назвали ягоду, которая улучшает когнитивные способности пенсионеров
Деликатная проблема: онколог рассказал, какие симптомы говорят о раке кишечника
Деликатная проблема: онколог рассказал, какие симптомы говорят о раке кишечника
День Ашура 2023: когда отмечают, история и традиции праздника
День Ашура 2023: когда отмечают, история и традиции праздника
Что известно о ночной атаке украинских беспилотников на Крым
Что известно о ночной атаке украинских беспилотников на Крым
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях