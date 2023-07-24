В зону СВО направили еще около 100 тонн гуманитарной помощи из Краснодарского края

В разных муниципалитетах региона груз для отправки на передовую собирали казаки, фермеры, предприниматели и инициативные группы.

По словам замглавы Кубани, атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова, на территорию новых регионов России для участников СВО отправили порядка 100 т гуманитарной помощи. В ближайшие дни отправятся новые конвои с грузом. Всего из Краснодарского края поступило более 2,1 тыс. т — это средства связи, генераторы маскировочные сети, медицинские препараты, продукты питания и другие необходимые для солдат вещи.

Сбор и отправку гуманитарной помощи в зону спецоперацию проводят казаки Новокубанского, Тимашевского, Белоглинского, Тихорецкого, Тбилисского и других районов Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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