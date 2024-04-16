В зону риска по паводкам попали более 20 муниципалитетов Краснодарского края

Об этом 15 апреля рассказал врио начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Николай Платонихин.

По словам Платохина, на территории региона находятся около 13 тыс. рек. При этом половодье больше всего характерно для реки Кубань, ее притоков на юго-востоке региона, а также для реки Мзымта.

«Исходя из этого, в зону повышенного риска весной попадают населенные пункты Апшеронского, Белореченского, Лабинского, Мостовского, Курганинского, Отрадненского, Успенского, Новокубанского, Гулькевичского, Кавказского, Тбилисского и Усть-Лабинского районов. Из года в год подтопления случаются в населенных пунктах Абинского, Крымского, Северского и Туапсинского районов. Также весеннее половодье регулярно затрагивает города Армавир, Горячий Ключ, Геленджик, Новороссийск и Сочи», — рассказал Николай Платонихин.

Врио начальника краевого главка МЧС также добавил, что последняя зима на Кубани была малоснежная, поэтому серьезного паводка не ожидается.

В регионе работает система мониторинга гидрологической обстановки каждые 10 минут. Информацию с рек круглосуточно собирают 214 автоматических гидрологических комплексов. Результаты мониторинга в режиме реального времени доступны оперативным службам и должностным лицам.

«Все это дает нам возможность вести непрерывный мониторинг гидрометеорологической обстановки. При угрозе паводков мы можем заблаговременно предупреждать население региона о вероятных рисках», — цитирует Николая Платонихина пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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