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В зоне карантина по африканской чуме свиней в Ейском районе досмотрели 21,8 тыс. машин

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-zone-karantina-po-afrikanskoj-chume-svinej-v-ejskom-rajone-dosmotreli-21-8-tys-mashin
В зоне карантина по африканской чуме свиней в Ейском районе досмотрели 21,8 тыс. машин
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В Ейском районе продолжаются работы по ликвидации очага и недопущению распространения АЧС.

На территории ООО ССГЦ ТД «Ясени», где была выявлена африканская чума свиней, продолжается мойка карантинных корпусов и демонтаж оборудования. Освобождают емкости для кормов, вывозят их в место уничтожения. Непосредственно в очаге АЧС работают 77 человек и 4 единицы техники.

Круглосуточно работают четыре охранно-карантинных поста. Они оборудованы временными дезинфекционными барьерами. По состоянию на 18 декабря было досмотрено 21 тыс. 826 автомобилей. Нарушений ветеринарного законодательства не выявили.

С населением ведется разъяснительная работа по мерам профилактики. Распространили 950 соответствующих листовок.

Всего в мероприятиях по ликвидации очага и недопущению распространения АЧС задействовано 97 человек и 12 единиц техники. В том числе четыре дезинфекционные установки ДУК, сообщает пресс-служба администрации Ейского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Ейском районе владельцам ЛПХ компенсируют убытки из-за африканской чумы свиней.

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