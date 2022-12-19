В зоне карантина по африканской чуме свиней в Ейском районе досмотрели 21,8 тыс. машин

В Ейском районе продолжаются работы по ликвидации очага и недопущению распространения АЧС.

На территории ООО ССГЦ ТД «Ясени», где была выявлена африканская чума свиней, продолжается мойка карантинных корпусов и демонтаж оборудования. Освобождают емкости для кормов, вывозят их в место уничтожения. Непосредственно в очаге АЧС работают 77 человек и 4 единицы техники.

Круглосуточно работают четыре охранно-карантинных поста. Они оборудованы временными дезинфекционными барьерами. По состоянию на 18 декабря было досмотрено 21 тыс. 826 автомобилей. Нарушений ветеринарного законодательства не выявили.

С населением ведется разъяснительная работа по мерам профилактики. Распространили 950 соответствующих листовок.

Всего в мероприятиях по ликвидации очага и недопущению распространения АЧС задействовано 97 человек и 12 единиц техники. В том числе четыре дезинфекционные установки ДУК, сообщает пресс-служба администрации Ейского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Ейском районе владельцам ЛПХ компенсируют убытки из-за африканской чумы свиней.