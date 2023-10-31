В заказнике «Туапсинском» на волю выпустили 15 ланей
Общество
31.10.2023 09:26
В Государственный природный заказник «Туапсинский» в октябре привезли 15 ланей охотничьего вида.
Это первый выпуск животных в текущем году. Ланей вырастили для разведения и расселения в вольерном комплексе на территории Белореченского заказника.
На Кубани каждый год с 2018 года выпускают ланей в государственные природные заказники регионального значения и в общедоступные охотничьи угодья региона. Всего за 6 лет заказники выпустили 227 ланей, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края.
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