В заказнике «Туапсинском» на волю выпустили 15 ланей

В Государственный природный заказник «Туапсинский» в октябре привезли 15 ланей охотничьего вида.

Это первый выпуск животных в текущем году. Ланей вырастили для разведения и расселения в вольерном комплексе на территории Белореченского заказника.

На Кубани каждый год с 2018 года выпускают ланей в государственные природные заказники регионального значения и в общедоступные охотничьи угодья региона. Всего за 6 лет заказники выпустили 227 ланей, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края.

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