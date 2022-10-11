Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Ярославле на первенстве России по прыжкам на батуте выступят 67 кубанских спортсменов

Спорт
11.10.2022 11:44
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-yaroslavle-na-pervenstve-rossii-po-pryzhkam-na-batute-vystupyat-67-kubanskih-sportsmenov
Видео канала «Кубань 24»

Соревнования среди спортсменов до 16 лет стартовали 11 октября. Спортсмены из Краснодарского края выступят в прыжках на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе.

Чтобы отобраться на это первенство, кубанцы весь сезон набирали рейтинг на различных стартах. Месяц назад они показали себя в Краснодаре на традиционном турнире в честь заслуженного тренера СССР Виталия Дубко.

«Практически по всем возрастным группам — 11–12, 13–14 и 15–16 лет — мы везем лидеров, членов сборной России, членов сборной Краснодарского края. Конечно же, у нас и шансы велики, и надежды очень большие. Поэтому мы рассчитываем на максимальное количество медалей», — сообщила тренер СШОР № 3 Краснодара Лидия Захарова.

По итогам первенства страны сформируют составы сборной России по разным возрастам на 2023 год. Турнир в Ярославле не последний для кубанских батутистов. В конце октября они будут сражаться за медали в краснодарском «Баскет-холле» на чемпионате и первенстве края.

Автор:
Максим Герасин
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В центре Киева утром прогремела серия взрывов
В центре Киева утром прогремела серия взрывов
Фейк: в Джанкое на севере Крыма произошел крупный взрыв
Фейк: в Джанкое на севере Крыма произошел крупный взрыв
В Краснодарском крае с 15 октября временно изменится график движения пригородных поездов
В Краснодарском крае с 15 октября временно изменится график движения пригородных поездов
Взрывы в Киеве: повреждены важные объекты инфраструктуры
Взрывы в Киеве: повреждены важные объекты инфраструктуры
Владельцем взорвавшегося на Крымском мосту грузовика оказался житель Кубани
Владельцем взорвавшегося на Крымском мосту грузовика оказался житель Кубани
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Краснодаре в доме, где мужчину едва не раздавил лифт, начали ремонт подъемника
  2. Шампанского всем! В Сочи зять украл у женщины 2 млн рублей и прокутил их за несколько часов
  3. Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
  4. В Краснодарском крае столкнулись две легковушки марки Nissan, оба водителя погибли
  5. Синоптик рассказал, какие народные приметы помогут предсказать погоду
  6. Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях