В Ярославле на первенстве России по прыжкам на батуте выступят 67 кубанских спортсменов

Видео канала «Кубань 24»

Соревнования среди спортсменов до 16 лет стартовали 11 октября. Спортсмены из Краснодарского края выступят в прыжках на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе.

Чтобы отобраться на это первенство, кубанцы весь сезон набирали рейтинг на различных стартах. Месяц назад они показали себя в Краснодаре на традиционном турнире в честь заслуженного тренера СССР Виталия Дубко.

«Практически по всем возрастным группам — 11–12, 13–14 и 15–16 лет — мы везем лидеров, членов сборной России, членов сборной Краснодарского края. Конечно же, у нас и шансы велики, и надежды очень большие. Поэтому мы рассчитываем на максимальное количество медалей», — сообщила тренер СШОР № 3 Краснодара Лидия Захарова.

По итогам первенства страны сформируют составы сборной России по разным возрастам на 2023 год. Турнир в Ярославле не последний для кубанских батутистов. В конце октября они будут сражаться за медали в краснодарском «Баскет-холле» на чемпионате и первенстве края.