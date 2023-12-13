В «Яндексе» рассказали, куда выгоднее уехать из Краснодара на поезде 1-7 января

Аналитики сервиса «Яндекс Путешествия» рассказали, какие направления из Краснодара могут подойти для поездки на поезде 1-7 января.

Курск славится своими торговыми центрами, но также привлекает туристов разнообразными храмами и архитектурными памятниками. Здесь стоит посетить один из самых старых драматических театров в России, который носит имя А. С. Пушкина. Также можно прогуляться по Первомайскому парку и насладиться красотой Знаменского собора, построенного в честь победы над Наполеоном.

В период новогодних праздников на путь в Курск на поезде в обе стороны пара потратит около 7 тыс. рублей. Еще порядка 26 тыс. рублей уйдет на оплату 6 ночей в двухместном номере в одном из местных трехзвездочных отелей.

В Минеральных Водах туристы могут не только насладиться красотой заснеженных вершин, но и укрепить здоровье, посетив один из местных санаториев с минеральной водой и лечебными процедурами. На путешествие из краевого центра туда и обратно за двоих придется отдать почти 4 тыс. рублей, а 6 ночей проживания в двухместном номере будет стоить около 20 тыс. рублей.

Во время путешествия в Саратов стоит побывать на набережной Космонавтов, ознакомиться с культурой города в местном Краеведческом музее, освоить вейксерфинг и покататься на яхте. Эта поездка для двоих в обе стороны будет стоить около 7 тыс. рублей. На проживание в двухместном номере трехзвездочного отеля на 6 ночей нужно предусмотреть порядка 24 тыс. рублей.

Другой не менее интересный выбор для жителей Краснодара — путешествие на новогодние каникулы в Сочи. Город славится своими пляжами, кипарисовыми парками, пальмами и ротондами с колоннами. Зимой здесь можно посетить Музей истории или заняться горнолыжным спортом в Красной Поляне.

Стоимость поездки из Краснодара в Сочи на поезде в обе стороны на двоих — около 3 тыс. рублей, а проживание в двухместном номере в одном из местных отелей на 6 ночей — около 23 тыс. рублей, сообщает пресс-служба «Яндекс Путешествия».

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