В «Яндексе» объяснили пугающий ответ «Алисы» о прошлом героини «Маши и Медведя»

Ответ умной колонки «Алиса» о том, что главная героиня мультфильма «Маша и Медведь» была убита животным и стала призраком, был единичным. Больше устройство так не отвечает, сообщили в пресс-службе «Яндекс».

В компании объяснили, что алгоритмы гаджета иногда берут ответы на запросы пользователей из открытых источников.

«Ответ про героиню мультфильма «Маша и Медведь» Алиса зачитала с сайта с фанфиками, о чем она сообщила», — заявил представитель «Яндекса».

Ранее в ходе выступления перед депутатами уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина показала видео, где умная колонка «Алиса» ответила, почему Маша из мультфильма живет в лесу одна.

Согласно теории, которую озвучило устройство, Маша — это призрак убитой девочки. Поэтому она живет без родителей, не растет и ее видят только животные. Согласно ответу «Алисы», медведь убил Машу, из-за чего она теперь мстит ему.

Митянина выразила обеспокоенность таким ответом гаджета, поскольку, по ее мнению, подобные объяснения могут иметь непредсказуемые последствия для детей, сообщает телеканал «360».

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