В Волгограде во дворе дома нашли тело профсоюзного лидера нефтезавода с огнестрельным ранением
Происшествия
19.07.2022 11:47
Владимир Вдовин, возглавлявший объединенную первичную профсоюзную организацию ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», погиб 18 июля. Причиной смерти стало огнестрельное ранение.
Тело 59-летнего Вдовина обнаружили во дворе одного из домов на улице Кольцова в Красноармейском районе Волгограда. Предполагается, что мужчина мог застрелиться.
Владимир Вдовин был тяжело болен и состоял на учете в связи с поставленным диагнозом. Профсоюз ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» он возглавлял с октября 2018 года, сообщает ИА «Высота 102».
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