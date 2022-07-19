В Волгограде во дворе дома нашли тело профсоюзного лидера нефтезавода с огнестрельным ранением

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Владимир Вдовин, возглавлявший объединенную первичную профсоюзную организацию ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», погиб 18 июля. Причиной смерти стало огнестрельное ранение.

Тело 59-летнего Вдовина обнаружили во дворе одного из домов на улице Кольцова в Красноармейском районе Волгограда. Предполагается, что мужчина мог застрелиться.

Владимир Вдовин был тяжело болен и состоял на учете в связи с поставленным диагнозом. Профсоюз ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» он возглавлял с октября 2018 года, сообщает ИА «Высота 102».

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