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В Волгограде во дворе дома нашли тело профсоюзного лидера нефтезавода с огнестрельным ранением

Происшествия
19.07.2022 11:47
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-volgograde-vo-dvore-doma-nashli-trup-glavy-profsoyuza-neftepererabatyvayushhego-zavoda
В Волгограде во дворе дома нашли тело профсоюзного лидера нефтезавода с огнестрельным ранением
Фото t.me/informburo_sfd

Владимир Вдовин, возглавлявший объединенную первичную профсоюзную организацию ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», погиб 18 июля. Причиной смерти стало огнестрельное ранение.

Тело 59-летнего Вдовина обнаружили во дворе одного из домов на улице Кольцова в Красноармейском районе Волгограда. Предполагается, что мужчина мог застрелиться.

Владимир Вдовин был тяжело болен и состоял на учете в связи с поставленным диагнозом. Профсоюз ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» он возглавлял с октября 2018 года, сообщает ИА «Высота 102».

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