В важности заботы работодателя о здоровье сотрудника признались 83% россиян

Согласно результатам исследования, 83% граждан России посчитали важным заботу работодателя об их здоровье. В опросе поучаствовали 3,5 тыс. россиян.

За оплату расширенного полиса ДМС в качестве такой заботы высказались 76% опрошенных. Скидки от работодателя на занятия фитнесом, йогой, плаванием посчитали хорошим выбором 41% респондентов. Предоставление здоровых перекусов выбрали 32% опрошенных, а 8% — организацию утренних тренировок в офисе.

Также, согласно опросу, 83% респондентов уже начали заботиться о своем здоровье самостоятельно. За самочувствием следят 65% опрошенных, а время от времени ходят к врачу — 51%.

Принципы здорового питания соблюдают 46% опрошенных, а витамины и БАД принимают — 41%. От вредных привычек решили отказаться 37%, приняли решение заниматься спортом — 34%. Чтение книг о ЗОЖ выбрали 17% опрошенных, а закаливание — 7%, сообщает RT.

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