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В Усть-Лабинском и Северском районах проведут донорские акции

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ust-labinskom-i-severskom-rajonah-provedut-donorskie-aktsii
Видео канала «Кубань 24»

Мобильный комплекс краевой станции переливания крови будет работать на базе центральных районных больниц. Желающих принять участие в Усть-Лабинске ждут 27 июня, а в станице Северской – 28.

В этом году мобильный комплекс выезжал в города и районы региона больше 60 раз. Благодаря этому кровь и ее компоненты сдали более 3 тыс. человек.

Стать донором может каждый. Процедура забора крови не занимает много времени и абсолютно безопасна для здоровья. Для участия в акции нужно взять с собой паспорт и СНИЛС.

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