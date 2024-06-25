В Усть-Лабинском и Северском районах проведут донорские акции

Мобильный комплекс краевой станции переливания крови будет работать на базе центральных районных больниц. Желающих принять участие в Усть-Лабинске ждут 27 июня, а в станице Северской – 28.

В этом году мобильный комплекс выезжал в города и районы региона больше 60 раз. Благодаря этому кровь и ее компоненты сдали более 3 тыс. человек.

Стать донором может каждый. Процедура забора крови не занимает много времени и абсолютно безопасна для здоровья. Для участия в акции нужно взять с собой паспорт и СНИЛС.