В Усть-Лабинске восстановили три воинских захоронения
Происшествия
05.09.2022 17:15
Мемориалы благоустроили в рамках федеральной программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества».
На привокзальной площади Усть-Лабинска привели в порядок братскую могилу советских воинов, погибших в 1942-1943 годах. Здесь обновили монумент и оштукатурили основание под ним.
На улице Третьякова отремонтировали братскую могилу советских воинов, погибших в боях в 1942-1943 годах. На улице Островского восстановили еще один монумент — его покрасили, а также установили бортовой камень и уложили плитку.
Всего с прошлого года на Кубани привели в порядок около 30 памятников военной истории. В этом году благоустроят еще 23 воинских захоронения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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