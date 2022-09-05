В Усть-Лабинске восстановили три воинских захоронения

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Мемориалы благоустроили в рамках федеральной программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества».

На привокзальной площади Усть-Лабинска привели в порядок братскую могилу советских воинов, погибших в 1942-1943 годах. Здесь обновили монумент и оштукатурили основание под ним.

На улице Третьякова отремонтировали братскую могилу советских воинов, погибших в боях в 1942-1943 годах. На улице Островского восстановили еще один монумент — его покрасили, а также установили бортовой камень и уложили плитку.

Всего с прошлого года на Кубани привели в порядок около 30 памятников военной истории. В этом году благоустроят еще 23 воинских захоронения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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