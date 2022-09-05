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В Усть-Лабинске восстановили три воинских захоронения

Происшествия
05.09.2022 17:15
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ust-labinske-vosstanovili-tri-voinskih-zahoroneniya
В Усть-Лабинске восстановили три воинских захоронения
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Мемориалы благоустроили в рамках федеральной программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества».

На привокзальной площади Усть-Лабинска привели в порядок братскую могилу советских воинов, погибших в 1942-1943 годах. Здесь обновили монумент и оштукатурили основание под ним.

На улице Третьякова отремонтировали братскую могилу советских воинов, погибших в боях в 1942-1943 годах. На улице Островского восстановили еще один монумент — его покрасили, а также установили бортовой камень и уложили плитку.

Всего с прошлого года на Кубани привели в порядок около 30 памятников военной истории. В этом году благоустроят еще 23 воинских захоронения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Мостовском районе восстановили братскую могилу советских воинов.

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