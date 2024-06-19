В Усть-Лабинске приступили к уборке зерна на две недели раньше сроков

Начать уборку зерновых культур в крае решили раньше из-за засухи. В числе первых в уборочную кампанию включился Усть-Лабинск.

«При севе наблюдалась небольшая засуха, но потом погода дала коррективы — прошли небольшие осадки. И мы получили ровные, дружные всходы и постарались сохранить урожай до сегодняшнего момента», — делится старший агроном хозяйства Виталий Каюн.

Аграрии прогнозируют, что в этом году с каждого гектара удастся собрать по 75-80 ц зерна.

«Мы убираем по 25 га. Здесь все зависит от машин, от отвоза, от комбайна — как все настроили. Все, что от нас зависит, мы сделали», — говорит механизатор сельскохозяйственной техники Сергей Гулидов.

«В кабине комбайна есть специальная система микроклимата, которая следит за температурой воздуха внутри. Даже есть автопилот, который помогает водителю, если он устал. По краям стоят приборы, которые видят, где скошена пшеница, и дают направления», — рассказывает специальный корреспондент «Кубань 24» Ваник Абраамян.

В прошлом году в Усть-Лабинском районе намолотили более 250 т пшеницы. В этом году аграрии планируют сделать больше — 330 т. Всего на Кубани предстоит обмолотить почти 2 млн га озимых полей, собрать планируют около 14 млн т зерна.