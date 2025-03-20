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В Усть-Лабинске оцепили территорию Дома культуры из-за сообщения о минировании

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ust-labinske-otsepili-territoriyu-doma-kultury-iz-za-soobshheniya-o-minirovanii
В Усть-Лабинске оцепили территорию Дома культуры из-за сообщения о минировании
Фото t.me/sa_gai

Сообщение о том, что здание районного дворца культуры «Кубань» в Усть-Лабинске заминировано, поступило в единую дежурную диспетчерскую службу вечером 20 марта.

На место происшествия выехали специалисты экстренных служб.

«Полиция оцепила территорию, чтобы предотвратить доступ посторонних лиц и обеспечить безопасность граждан. Ситуацию держим под контролем», — написал в Telegram-канале глава Усть-Лабинского района Станислав Гайнюченко.

UPD: по данным ОМВД по Усть-Лабинскому району, сообщение о минировании районного дворца культуры «Кубань» не подтвердилось.

Читайте также: неизвестные «заминировали» несколько школ в Ейском районе. Местные жители сообщили о минировании школы № 11 в поселке Краснофлотском. По словам родителей учащихся, поступил звонок о том, что в школе заложили бомбу. Детей эвакуировали и распустили по домам. Вскоре аналогичные сообщения появились и из других школ района. В управлении образования Ейского района пояснили, что начались массовые звонки в школы муниципалитета с ложными заявлениями о минировании.

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