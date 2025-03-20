В Усть-Лабинске оцепили территорию Дома культуры из-за сообщения о минировании

Сообщение о том, что здание районного дворца культуры «Кубань» в Усть-Лабинске заминировано, поступило в единую дежурную диспетчерскую службу вечером 20 марта.

На место происшествия выехали специалисты экстренных служб.

«Полиция оцепила территорию, чтобы предотвратить доступ посторонних лиц и обеспечить безопасность граждан. Ситуацию держим под контролем», — написал в Telegram-канале глава Усть-Лабинского района Станислав Гайнюченко.

UPD: по данным ОМВД по Усть-Лабинскому району, сообщение о минировании районного дворца культуры «Кубань» не подтвердилось.

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