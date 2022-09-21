В Усть-Лабинске директоры школ обсудили, как работать с учениками из неблагополучных семей
На зональном совещании говорили о создании школьного климата. Принимающая сторона рассказала, как работают с учениками из неблагополучных семей, как помогают им вписаться в коллектив и найти увлечение по душе.
В этом важную роль играют лаборатории «Точки роста», которые тоже продемонстрировали на совещании.
«Мы показывали, какие экспериментальные методики внедряем в практику своей работы, в том числе приглашали социальных партнеров, которыми стали представители Росгвардии и Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю. В прошлом году мы открыли два класса Росгвардии. В этом году у нас открылся один класс Следственного комитета», — сказала директор школы № 6 Усть-Лабинска Елена Штейнбрехер.
Социальные партнеры продемонстрировали примеры создания увлекательного пространства для школьников. Следственный комитет прислал криминалистов, которые показывали детям работу передвижной лаборатории. Кроме того, Росгвардейцы знакомили молодежь с содержимым спецмашины.
«Цель одна — чтобы дети правильно понимало политику государства, чтобы они росли и понимали, что такое хорошо и что такое плохо. Самое главное, чтобы они уважали старших, чтобы они получили хорошее образование здесь в школе», — сообщил генерал-майор Росгвардии в запасе Николай Долонин.
В качестве дополнительных занятий росгвардейцы проводят для школьников строевую подготовку, учат стрельбе, планируют познавательные экскурсии. Педагогов знакомили с моделью такого взаимодействия с детьми.
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