В Успенском районе создали новую особо охраняемую природную территорию

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Рекреационная зона «Успенские соленые озера» занимает более 931 га. Постановление о присвоении ей статуса ООПТ подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«В юго-восточной части Кубани ученые выявили уникальные степные сообщества и искусственные лесонасаждения, выполняющие важную охранную функцию. Сами озера — Большое и Малое — являются лагунными остатками древнейшего Сарматского моря, существовавшего 6 млн лет назад», — сказал вице-губернатор Сергей Болдин.

В региональном минприроды сообщили, что природная зона «Успенские соленые озера» поможет сохранить редкие и исчезающие виды животных и растений. Там встречается 81 вид фауны и флоры, занесенных в Красную книгу Краснодарского края.

Сейчас на территории Кубани представлены 352 ООПТ регионального значения. Четыре из них создали в 2022 году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае три природные территории получат статус особо охраняемых.