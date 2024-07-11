В Ушаковке вручили красные дипломы выпускникам магистратуры

Церемония состоялась 11 июля. Красные дипломы магистрам вручил замруководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Евгений Тузинкевич.

В настоящее время в магистратуре Ушаковки ведется обучение по 7 направлениям подготовки, а научное руководство осуществляют 48 кандидатов и докторов наук. Всего в магистратуре обучается 225 человек.

Выпускники магистратуры востребованы в МВД, ФНС, органах прокуратуры и следствия. В этом году два магистранта получили грант президента РФ за выдающиеся способности и высокие достижения.

«Сейчас именно в вас нуждается отрасль. Дерзайте, все в ваших руках. Огромную благодарность хотелось бы выразить профессорско-преподавательскому составу. Я сам в 1998 году окончил это учебное заведение. Очень признателен моим учителям, которые и сейчас продолжают нести эту вахту», — отметил заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Евгений Тузинкевич.

Качественную подготовку специалистов в Ушаковке обеспечивает сотрудничество с такими предприятиями, как Новороссийский морской торговый порт, «Новоморснаб», «Рускон-Брокер», «Новорослесэкспорт», Администрация морских портов Черного моря и многими другими.

Сегодня свои дипломы получили 116 человек, из них 58 окончили магистратуру с отличием. Десять человек планируют поступить в аспирантуру.

Именно этим выпускникам предстоит укреплять экономический потенциал нашей страны, ведь среди них юристы, экономисты, логисты, управленцы, многие уже начали работу на крупнейших градообразующих предприятиях города и региона.