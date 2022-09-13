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В Ушаковке провели Совет ректоров ведущих вузов Кубани и Адыгеи

Общество
13.09.2022 18:26
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ushakovke-proveli-sovet-rektorov-vedushhih-vuzov-kubani-i-adygei
В Ушаковке провели Совет ректоров ведущих вузов Кубани и Адыгеи
В Ушаковке провели Совет ректоров ведущих вузов Кубани и Адыгеи

Руководители ведущих высших учебных заведений Кубани 12 сентября собрались на Совет ректоров в стенах университета для того, чтобы обсудить итоги приемной кампании 2022 года, наиболее серьезные проблемы и основные тенденции в сфере высшего образования региона.

Для большинства руководителей 18 ведущих вузов Краснодарского края и Адыгеи, принявших участие в совете, встреча на плацу с оркестром, почетным караулом, с соблюдением морских традиций, оказалась в новинку. Поэтому яркое впечатление об Ушаковке сложилось у гостей с первых секунд. Уже в конфенренц-зале перед началом заседания совета ректоров вузов Краснодарского края и республики Адыгея, более подробно и о специфике Ушаковки, и об особенностях подготовки кадров, своим коллегам рассказал доктор технических наук, профессор Сергей Кондратьев. Он особо подчеркнул, что у большинства выпускников весьма примечательное место работы — это мировой океан. А значит и признание дипломов всеми странами участниками международной морской торговли для Ушаковки жизненно важный вопрос, что обязывает соблюдать не только национальные требования в области подготовки членов экипажей судов, но и международные документы, лучшие мировые практики. В том, что лучшие, самые современные образцы тренажерного оборудования представлены в вузе, руководители ведущих высших учебных заведений региона убедились лично во время экскурсии.

Владимир Лобанов — вице-президент Российского совета ректоров, председатель Совета ректоров вузов Краснодарского края и республики Адыгея, доктор технических наук, профессор:

«У нас уже несколько лет существует традиция проводить совет в одном из вузов региона. Впервые мы в Государственном морском университете имени адмирала Федора Федоровича Ушакова. Обычно, мы смотрим, что сделано в вузе, какие достигнуты результаты, что инновационного используется. Ректоры — это опытные руководители и их наметанный взгляд сразу видит, что хорошо, а что — плохо, какой опыт следует перенять. Здесь мы увидели прекрасную материально-техническую базу, шикарные корпуса и аудитории, современнейшую тренажерную базу, которая, как мы могли прочувствовать на себе, помогает в реальной практической подготовке. Что особенно хотелось подчеркнуть, прекрасные лаборатории и база — это хорошо, но люди, у которых глаза горят, когда они рассказывают о родном вузе, о каждом тренажере, это, поверьте моему многолетнему опыту, самый главный залог успеха!»  

Отличный опыт у новороссийского вуза и по итогам проведения этой приемной кампании, отметили и гости. Особенно, что касается взаимодействия цифровых ресурсов вуза с платформой «Госуслуги» при онлайн обработке документов абитуриентов. Здесь у большинства возникали серьезные проблемы, в Ушаковке же отработали более эффективно.

Подводя итоги встречи, руководили ведущих вузов региона отметили, что по притоку населения Кубань является одним из регионов-лидеров в стране. И как следствие, у населения всегда будут востребованы хорошие школы и хорошие вузы. Значит, главная задача всех собравшихся, сделать так, чтобы молодежь не уезжала в столицу, а отдавала предпочтение именно местным учебным заведениям, и в этом вопросе Ушаковка отличный пример — восьмикратный лидер отрасли, открывающий для своих выпускников не только прекрасные перспективы трудоустройства, но и весь мировой океан.

Реклама. ФГБОУ ВО «ГМУ ИМ. АДМ. Ф.Ф. УШАКОВА».

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