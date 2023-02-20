В Ушаковке подвели итоги Дня открытых дверей в режиме онлайн

Более 1,2 тыс. просмотров на официальном канале в YouTube, 5 тыс. в социальных сетях и 18 видеоматериалов об университете, авторами которых стали сами курсанты, — вот результаты четырехчасового марафона в прямом эфире.

В университете побили собственный прошлогодний рекорд не только по продолжительности, но и по количеству ответов на вопросы абитуриентов и родителей. В мае 2022 года День открытых дверей в режиме онлайн продолжался около трех часов. За это время зрители успели задать не менее сотни вопросов. В этот раз прозвучало более 200, а «заглянули на огонек», то есть на какое-то время присоединились к трансляции, к примеру, в той же группе во «ВКонтакте», около 11 тыс. человек. Таковы первые результаты большого стрима. Но самое главное и интересное, что курсанты впервые сами выступили в качестве корреспондентов. Они рассказывали о наиболее важных моментах из жизни факультета, брали интервью у деканов, однокурсников, проводили экскурсии по кубрикам, производственным мастерским, лабораториям, тренажерным центрам, спортивным и творческим площадкам.

«Честно признаться, переживал, что в итоге получится, как справлюсь с ролью интервьюера, смогу ли свободно себя чувствовать в кадре, тем более, это был мой первый опыт такого рода. Кстати, самым простым оказалось общение с нашим деканом Анатолием Поповым, ведь за четыре года учебы мы сталкивались неоднократно, поэтому диалог получился. Между прочим, благодаря эфиру, узнал, что он тоже выпускник нашего факультета, и о том, как он начинал свой путь в науке. А вообще, понравилось, несмотря на большое количество дублей. Многие курсанты уже после эфира подходили и говорили, насколько все красиво получилось», — рассказал курсант 4 курса факультета эксплуатации водного транспорта и судовождения Денис Лысаков.

Особенно всем запомнилось замечание Дениса, которым он заканчивал один из своих сюжетов, что профессия штурмана, мало того, что одна из самых высокооплачиваемых, так еще и очень девушкам нравится. С этим никто не стал спорить. Так теперь в Ушаковке свои телезвезды, и просмотры у этого эфира продолжают расти.

Всего у курсантов получилось 18 репортажей, рассказывающих буквально обо всем. И о том, как они работают над созданием новых стартапов, и о том, в котором часу выходят на зарядку.

Что касается абитуриентов и их родителей, вопросы задавали традиционные: какой нужен проходной балл, чтобы поступить на плавательные специальности на бюджет, сколько вообще бюджетных мест, предусмотрен ли он для поступающих на IT-специальности, есть ли военный факультет и какие существуют ограничения по здоровью для тех, кто поступает на плавательные специальности.

Новые возможности позволили собирать вопросы с самых разных платформ и ресурсов. Это и чат в YouTube, и группа во «ВКонтакте», Телеграм-канал и номер в WhatsApp. За четыре часа прямого эфира удалось ответить более чем на 200 вопросов.

Много спрашивали, на каких основаниях в вуз будут принимать граждан ЛНР и ДНР, можно ли им рассчитывать на бюджетные места, какие необходимо сдавать экзамены, как перевестись из других вузов в Ушаковку. Этой теме уделили много времени и неоднократно к ней возвращались в течение всех четырех часов.

Столь масштабный прямой эфир вуз провел собственными силами. Ушаковка заметно вооружилась технически, создав на базе новой «Лаборатории дистанционных образовательных технологий и электронного обучения» собственную телевизионную студию, закупив профессиональное оборудование.

Все эти новшества сделали работу в прямом эфире для руководства вуза, деканов, курсантов делом вполне привычным. Такие Дни открытых дверей дают абитуриентам и их родителям, находящимся за много сотен километров от Новороссийска, уникальную возможность не выходя из дома получить наиболее полное представление об университете, погрузиться в атмосферу единственного на Юге России морского вуза. Главными героями, конечно же, стали курсанты. Ведь что может быть наглядней и убедительней, чем рассказ от первого лица.

Подводя итоги Дня открытых дверей, его участники подчеркнули, что Ушаковка для всех, кто выберет этот вуз, без сомнения, станет вторым домом. Местом, где сформируется разносторонняя личность, будущий профессионал, руководитель. Именно сюда даже спустя годы выпускники будут с удовольствием возвращаться и с благодарностью вспоминать учебные годы.