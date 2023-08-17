В Ушаковке планируют отпраздновать новоселье в конце 2023 года

Именно к концу 2023 года строители должны сдать в эксплуатацию новый Технопарк университета. Помимо лабораторий и аудиторий здесь запланировано несколько креативных рекреационных зон, которые станут украшением вуза.

Строительство началось всего 8 месяцев назад и фактически с первых дней реализация проекта идет с опережением графика. Причем, на качестве работ такие темпы не отражаются. На данный момент строители приступили к отделке помещений, монтируют инженерные системы: вентиляцию, отопление, водоснабжение. На этих работах задействовано около 100 человек: монтажников, электромонтажников. Пожарный водовод уже отпрессован, проложены и магистрали водоснабжения и канализации.

Главный энергетик строительно-производственной компании «МЕГАПИР» Сергей Соловьёв.

«В связи с тем, что температура воздуха в теплое время года в Новороссийске достигает 40 градусов, в здании предусмотрена общая система кондиционирования, которая летом будет охлаждать помещение, а зимой обогревать. Уже смонтировано лифтовое оборудование. Там, где работы по прокладке инженерных систем завершены, ведётся отделка помещений, приступили к монтажу металлоконструкций под дальнейшую установку витражей».

Витражи – это украшение будущего здания, здесь предусмотрена огромная площадь остекления. В проекте много аудиторий, где три стены из четырёх – стеклянные.

Наличие большого количества витражей, причем, разного угла наклона, с учетом того, какие ветра бывают в Новороссийске (это, так называемая, особая ветровая зона) выдвигают серьезнейшие требования к качеству работ. Поэтому в здании будут установлены массивные стеклопакеты и сейчас под них готовятся соответствующие металлоконструкции. Еще одна технологическая особенность объекта – требования по сейсмостойкости По словам специалистов, новостройка в состоянии выдержать землетрясение в 8 баллов.

Технопарк для Ушаковки – это уникальная возможность воплотить в жизнь самые передовые технологические решения. На общей площади в 4 тыс. 700 кв.м. разместится лабораторное, учебное, информационное и телекоммуникационное оборудование. В Технопарке планируют открыть 11 новых лабораторий. Здесь появится учебный класс судомоделирования и прототипирования (3D печати). Для будущих судоводителей и судомехаников откроют лаборатории теоретической и прикладной физики и химии. Это тот фундамент, который необходим каждому инженеру для успешного освоения профессии.

Всего на строительство нового Технопарка для инженерной подготовки плавсостава, работников береговой инфраструктуры флота и профессионального обучения по федеральной программе «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» выделено порядка 860 млн рублей.

Реализация проекта изменит и внешний облик вуза. Все потому, что новое здание станет «лицом» Ушаковки, здесь будет располагаться, как исторически сложилось, главный вход в университет. Более того, Технопарк соединят с корпусом Юг, то есть, в перспективе получится общий комплекс современнейших зданий.

Строители пообещали, что завершат новый учебный корпус Государственного морского университета имени адмирала Ф. Ф. Ушакова уже в конце 2024 года.