В Ушаковке открыли новую площадку всероссийского движения #МЫВМЕСТЕ

К курсантам вуза присоединились активисты новороссийского отделения Кубанского союза молодежи («Кубсомола»).

Две первые октябрьские недели выдались насыщенными для всех, кто принимал активное участие в работе университетского штаба Всероссийского движения #МЫВМЕСТЕ. Ушаковцы 6 октября совместно с активистами «Кубсомала» передали бойцам 108 полка партию окопных свечей. А 7 октября состоялось открытие новой площадки по плетению маскировочных сетей на базе Ушаковского штаба #МЫВМЕСТЕ. Буквально сразу же на призыв о помощи откликнулись курсанты Транспортного колледжа: Мария Замюцкая, Эмма Погосян, Анастасия Фролова, Алина Жаринова и Ангелина Михайлюк.

Именно эти девушки и составили костяк группы, которая справилась с задачей и вместе парнями: Дмитрием Егуновым, Владиславом Гищуком, Даниилом Леушиным, Даниилом Клоновым и Артемом Гибало поставила плетение маскировочных сетей буквально «на конвейер». Это стало возможным и благодаря тому, что теперь у ребят есть свое помещение.

Благодаря усилиями командиров и курсантов Факультета эксплуатации водного транспорта и судовождения, Судомеханического факультета, Института морского транспортного менеджмента, экономики и права, Морского и Транспортного колледжей собрали 1 тонну воды и отправили военнослужащим. Сбор гуманитарной помощи, концерты и субботники в военном госпитале Новороссийска, письма бойцам на передовую — эта работа ведется в вузе на регулярной основе.

«Мы – вместе! И мы продолжаем быть вместе. Это наш долг, наше понимание того, что происходит и наша реакция на то, что происходит. Сейчас идет активная работа по подготовке творческих бригад, которые смогут проехать по госпиталям в Крымске, Абинске, Новороссийске и поддержать наших бойцов. Курсанты очень охотно поддержали эту инициативу. Кроме того, помимо творческих подарков, подготовим и подарки для раненных к Новому году», — отметил проектор ГМУ им. Ф. Ф. Ушакова Сергей Панченко.

Недавно коллектив университета собрал для помощи бойцам, участвующим в СВО, 1 млн рублей. Офицеры Ушаковки передали средства администрации города и представителям общественности, которые и организовывают поставки гуманитарной помощи в зону СВО. В Новороссийске расположена легендарная 7-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия (горная) и многие из офицеров-наставников университета сами служили в ее рядах. Поэтому, передавая средства, ветераны вооруженных сил обратились с просьбой, необходимую помощь, по возможности, сделать адресной, чтоб ее получили именно десантники.

Любовь к своей малой и большой Родине, уважение к ее традициям, помощь тем, кто оказался в беде, для всех в университете, расположенном в городе-герое, это ключевая тема. Ушаковцы здесь выделяются, своей гражданской позицией, своими делами и по отношению к стране, и по отношению к живущим здесь людям.