В Ушаковке 31 августа вручили дипломы 254 специалистам

В Ушаковке 31 августа вручили дипломы 254 специалистам

Пожелать выпускникам «счастливого плавания» пришли руководители крупнейших градообразующих предприятий и организаций Новороссийска.

Особенно «золотым» в этом году получился выпуск на Судомеханическом факультете. Здесь рекордное количество красных дипломов – 23. В числе отличников и сириец Хуссин Мустафа. Выучить язык, освоиться в чужой стране и при этом заработать красный диплом Ушаковки – серьезное достижение. Собственно, интернациональными можно назвать выпуски и у судоводителей, и у судомехаников. Для казаха Мираса Куандыкулы Даниярова, египтянина Мохамеда Зеада вуз за эти годы стал вторым домом. Да и каждый из тех, кто в этот день стоял в строю с дипломом в руках, пронесет с теплотой через всю жизнь воспоминания о лекциях, сессиях, преподавателях, строевой, родном кубрике, как и знания, полученные в стенах университета.

Именно высокое качество знаний отмечали все руководители крупнейших отраслевых предприятий, которые в этот день пришли поздравить выпускников. Кстати, большинство из тех, кто говорил напутственные слова ребятам и вручал дипломы, сами в прошлом курсанты Ушаковки. А это говорит о безупречной репутации вуза, о том, какую важную роль он играет в жизни города и отрасли.

«Желаю вам, будущей элите торгового флота, всегда помнить, что вы являетесь примером российского морского офицерства. Гордо несите это имя! Вы все когда-нибудь станете капитанами. Оставайтесь верны морю, любите море. Это действительно настоящая мужская профессия и теперь перед вами открыты все пути и океаны», —сказал руководитель ФГБУ «АМП Черного моря» Евгений Тузинкевич.

«Вы закончили одно из самых лучших высших учебных заведение России, в отрасли – самое лучшее. У вас теперь есть знания в области науки, техники, психологии, есть все! Можно идти в свободное плавание. Пусть это плавание будет счастливым. Пусть вы всегда будете возвращаться домой, где вас ждут родные и близкие», — отметил генеральный директор ООО «Колумбия Шипменеджмент» Сергей Панюшкин.

Уже второй год в университете новая традиция. Самые достойные, те кто на «хорошо» и «отлично» осваивал специальность, для кого жизнь Ушаковки — творческая, научная, патриотическая была неотделима от собственной жизни, получают памятные знаки «Отличник ГМУ». В 2022 году обладателями знака стали 40 человек. А особой чести удостоены два выпускника Судомеханического факультета — Дмитрий Ворновский и Арут Рудак. Согласно приказу министра транспорта РФ от 24 июня, ребята были награждены знаком «За отличие в учебе». Они не просто превосходно учились, но и в течении всех курсантских лет участвовали и побеждали в самых различных научно-практических конференциях и олимпиадах.

Обращаясь к выпускникам, гости и деканы факультетов говорили о том, что ребята должны поддерживать громкое звание выпускника лучшего вуза отрасли. Ведь сегодня трудно найти точку на карте мира, где бы не работали ушаковцы. Высокий уровень их подготовки давно оценили все крупнейшие мировые судоходные компании и можно не сомневаться нынешние выпускники репутацию вуза, сложившуюся годами, только преумножат.

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