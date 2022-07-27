В Туапсинском районе введут мораторий на строительство до принятия нового генплана в 2023 году

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом сообщил вице-губернатор края Евгений Наумов в ходе инспекции муниципалитета 27 июля.

Ранее глава региона Вениамин Кондратьев во время рабочего визита в Туапсинский район указал на проблему застройки лесного фонда в муниципалитете. Такие участки в Джубге, Ольгинке и в Агое проверил Евгений Наумов совместно с главой департамента имущественных отношений Александром Шеиным, представителями региональных министерств, ведомств и экологами.

В микрорайоне Восход Джубги земля под индивидуальное жилищное строительство пересекается с лесным фондом. А на улице Кооперативной построили многоквартирный дом, не обеспечив его необходимой инфраструктурой. Разрешения на стройку обоих объектов выдавало управление архитектуры района.

В микрорайоне Горизонт Ольгинки участок под ИЖС располагается в зоне подтопления. На нем самовольно возвели четырехэтажку. Администрация района не пресекла самовольную стройку. В Агое участки под ИЖС также находятся на границе с лесным фондом.

По итогам объезда Евгений Наумов провел совещание с вице-губернатором Сергеем Болдиным и депутатом Госдумы Сергеем Алтуховым.

В границы населенных пунктов действующим генпланом были включены почти 700 га сельхозземель, рассказал Сергей Болдин. Евгений Наумов поручил вернуть неиспользуемые территории в сельхозоборот и провести инвентаризацию участков.

«Хаотичная застройка, вырубка зеленых насаждений, дефицит социальной инфраструктуры — недопустимая ситуация. Необходимо наложить мораторий на новое строительство до принятия нового генплана в 2023 году», — сказал Наумов.

Он добавил, что нужно привести в порядок существующую застройку. Также проанализировать нарезки земли в горных территориях и все корректировки генплана за последние шесть лет. Вице-губернатор поручил уделить внимание участкам, которые включили в границы населенных пунктов.

Краевая комиссия будет проверять соблюдение земельного, природоохранного и градостроительного законодательства в Туапсинском районе в течение месяца, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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