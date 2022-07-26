В Туапсинском районе в День памяти княгини Ольги провели праздничное богослужение

Видео канала «Кубань 24»

У этого праздника много традиций, поверий и примет. Епископ Сочинский и Туапсинский Герман прибыл с пастырским визитом в Ольгинку. Он провел всенощное бдение и божественную литургию.

«Мы просим и молимся, чтобы мир был на нашей земле, не было природных катаклизмов, чтобы Россия наша родная всегда была победительницей в любых испытаниях», — сказал епископ Сочинский и Туапсинский Герман.

В богослужении приняли участие гости из Донецкой народной республики. Это солисты Архиерейского молодежного хора из кафедрального Богоявленского собора Горловки. Сейчас они на отдыхе в одной из здравниц района. Молитвы у воспитанников воскресной школы были особенные.

«Каждый человек, живущий в такой обстановке как мы, приходит в храм с мольбой о мире, потому что, когда не спокойно в мире, не спокойно и на душе. Поэтому человек молится не только за спокойствие физическое, но и за спокойствие моральное», — рассказала солистка Архиерейского молодежного хора «Росток» из Горловки Варвара Савчина.

Праздничная служба завершилась крестным ходом вокруг храма святой равноапостольной княгини Ольги.

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