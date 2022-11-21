В Туапсинском районе с начала года незаконно вырубили деревья на 658 млн рублей

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С начала года в Туапсинском районе выявили 37 фактов нелегальной рубки деревьев. Объем незаконно добытой древесины превысил 2,5 тыс. куб. м.

Отмечается, что ущерб, нанесенный «черными лесорубами» государству, составил порядка 658 млн рублей. Материалы по каждому факту незаконной рубки направили в ОМВД России по Туапсинскому району для проведения расследования.

В муниципалитете усилили работу по пресечению добычи древесины на землях лесного фонда, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края в Telegram.

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