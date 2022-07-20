В Туапсинском районе рухнувшее дерево смяло легковушку

Фото t.me/tuapsevesti_ru

Инцидент произошел вечером 19 июля возле села Гунайка в Туапсинском районе.

Дерево обрушилось на легковой автомобиль, двигавшийся по грунтовой дороге. Водитель и пассажиры, жители поселка Октябрьского, остались живы, но машина сильно пострадала.

На место вызвали спасателей. Они распилили дерево и помогли людям выбраться из автомобиля. Примечательно, что упало здоровое на вид дерево, хотя рядом были старые и сухие, пишет газета «Туапсинские вести».

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