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В Туапсинском районе рухнувшее дерево смяло легковушку

Происшествия
20.07.2022 08:30
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapsinskom-rajone-ruhnuvshee-derevo-smyalo-legkovushku
В Туапсинском районе рухнувшее дерево смяло легковушку
Фото t.me/tuapsevesti_ru

Инцидент произошел вечером 19 июля возле села Гунайка в Туапсинском районе.

Дерево обрушилось на легковой автомобиль, двигавшийся по грунтовой дороге. Водитель и пассажиры, жители поселка Октябрьского, остались живы, но машина сильно пострадала.

На место вызвали спасателей. Они распилили дерево и помогли людям выбраться из автомобиля. Примечательно, что упало здоровое на вид дерево, хотя рядом были старые и сухие, пишет газета «Туапсинские вести».

Читайте также: в Краснодаре на улице Колхозной сухое дерево упало на женщину с грудным ребенком.

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