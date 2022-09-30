В Туапсинском районе пройдет Кубок Содружества по мотокроссу
Спорт
30.09.2022 19:51
На трассе Всероссийского детского центра «Орленок» 1 и 2 октября будет проходить Кубок Содружества по мотокроссу.
Это международные соревнования, в которых примут участие ведущие спортсмены 10 стран ближнего и дальнего зарубежья.
Трасса «Орленка» хорошо знакома российским поклонникам мотокросса. За последние 10 лет тут прошло первенство Европы, чемпионат мира среди юниоров, а с 2017 года — регулярно проводится российский этап чемпионата мира.
Кубок Содружества начнется 1 октября в 10:00. Гонщики ждут зрителей. Соревнования можно будет посетить свободно.
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