В Туапсинском районе пройдет Кубок Содружества по мотокроссу

Видео канала «Кубань 24»

На трассе Всероссийского детского центра «Орленок» 1 и 2 октября будет проходить Кубок Содружества по мотокроссу.

Это международные соревнования, в которых примут участие ведущие спортсмены 10 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Трасса «Орленка» хорошо знакома российским поклонникам мотокросса. За последние 10 лет тут прошло первенство Европы, чемпионат мира среди юниоров, а с 2017 года — регулярно проводится российский этап чемпионата мира.

Кубок Содружества начнется 1 октября в 10:00. Гонщики ждут зрителей. Соревнования можно будет посетить свободно.

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