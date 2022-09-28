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В Туапсинском районе построят новый корпус для мясоперерабатывающего завода

Экономика
28.09.2022 17:51
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapsinskom-rajone-postroyat-novyj-korpus-dlya-myasopererabatyvayushhego-zavoda
В Туапсинском районе построят новый корпус для мясоперерабатывающего завода

Новый блок для хранения и переработки мясного сырья строят в рамках реализации инвестпроекта на мясоперерабатывающем заводе в селе Холодный Родник.

Инвестор — компания «Торес» строит новый блоки реконструирует уже действующее предприятие. Новый блок сможет вместить 45 т готовой продукции в год. Сейчас на площадке обустраивают склад, идет внутренне оснащения комплекса. Строительство корпуса создаст более 100 новых рабочих мест.

Объем финансирования в проект составит 310 млн рублей. По данным краевого департамента инвестиций и развития МСП, проект планируют завершить в следующем году.

Компания «Торес» занимается поставками мясной продукции в магазины Кубани и России, а также экспортирует продукцию в Абхазию. С 2018 года предприятие участвует в конкурсе «Сделано на Кубани». Знаком качества отмечено более 60 наименований продукции.

На Кубани сейчас реализуют 450 крупных инвестпроектов, их стоимость превышает 100 млн рублей, а общая сумма — более 2,5 трлн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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