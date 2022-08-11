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В Туапсинском районе построят газопровод в северных поселениях

Общество
11.08.2022 14:49
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapsinskom-rajone-postroyat-gazoprovod-v-severnyh-poseleniyah
В Туапсинском районе построят газопровод в северных поселениях
Фото Геннадия Аносова, «Кубань 24»

Об этом 11 августа рассказал исполняющий обязанности главы муниципалитета Сергей Сидоренко.

Газопровод планируют построить от ГРС «Северная» до сел Мессажая, Красного, хутора Греческого, а также сел Цыпки, Кирпичного и Кривенковского.

Параллельно будут строить распределительные линии в самих селах, чтобы сразу подвести газ к границам земельных участков.

Уже начали проектирование газопровода. Завершить строительно-монтажные работы планируют к 2025 году. Также разработаны проекты газификации Октябрьского и Шаумянского поселений. Их реализуют, предположительно, до 2030 года, сообщает Сидоренко в своем Telegram-канале.

Читайте также: в Туапсе 82 многоквартирных дома смогут подключиться к газопроводам.

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