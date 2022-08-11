В Туапсинском районе построят газопровод в северных поселениях
Общество
11.08.2022 14:49
Об этом 11 августа рассказал исполняющий обязанности главы муниципалитета Сергей Сидоренко.
Газопровод планируют построить от ГРС «Северная» до сел Мессажая, Красного, хутора Греческого, а также сел Цыпки, Кирпичного и Кривенковского.
Параллельно будут строить распределительные линии в самих селах, чтобы сразу подвести газ к границам земельных участков.
Уже начали проектирование газопровода. Завершить строительно-монтажные работы планируют к 2025 году. Также разработаны проекты газификации Октябрьского и Шаумянского поселений. Их реализуют, предположительно, до 2030 года, сообщает Сидоренко в своем Telegram-канале.
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