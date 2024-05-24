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В Туапсинском районе посмертно наградили Орденом Мужества участника СВО

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapsinskom-rajone-posmertno-nagradili-ordenom-muzhestva-uchastnika-svo
В Туапсинском районе посмертно наградили Орденом Мужества участника СВО

В Туапсинском районе посмертно наградили Орденом Мужества участника СВО Николая Пискарева. Награду родителям в торжественной обстановке передали представители районного военкомата.

В селе Тенгинка, на родине бойца, прошел траурный митинг. Память бойца почтили минутой молчания.

Младший сержант Николай Пискарев погиб после тяжелого ранения, полученного в результате артобстрела в селе Пятихатка Запорожской области. Он до последнего остался верен своему долгу и боевым товарищам.

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