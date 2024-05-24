В Туапсинском районе посмертно наградили Орденом Мужества участника СВО Николая Пискарева. Награду родителям в торжественной обстановке передали представители районного военкомата.

В селе Тенгинка, на родине бойца, прошел траурный митинг. Память бойца почтили минутой молчания.

Младший сержант Николай Пискарев погиб после тяжелого ранения, полученного в результате артобстрела в селе Пятихатка Запорожской области. Он до последнего остался верен своему долгу и боевым товарищам.