В Туапсинском районе организаторы полетов на парашютах над морем заплатят штраф
Прокуратура возбудила четыре административных дела в отношении лиц, которые запускали над морем парашюты, буксируемые маломерными судами.
Нарушения выявили в ходе рейдов в Туапсе, поселке Агой, селах Лермонтово и Ольгинка. В отношении нарушителей составили административные протоколы за нарушение правил использования воздушного пространства лицами, не наделенными соответствующим правом.
Нарушение грозит юрлицам штрафом в размере от 300 тыс. рублей до 500 тыс. тысяч рублей или приостановлением деятельности на срок до 90 суток.
Документы направили на рассмотрение в Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по ЮФО Ространснадзора.
Вопросы использования воздушного пространства в условиях ограничения полетов находятся на контроле Туапсинской транспортной прокуратуры, сообщили в пресс-службе Туапсинского района.
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