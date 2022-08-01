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В Туапсинском районе организаторы полетов на парашютах над морем заплатят штраф

Происшествия
01.08.2022 14:12
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapsinskom-rajone-organizatory-poletov-na-parashyutah-nad-morem-zaplatyat-shtraf
В Туапсинском районе организаторы полетов на парашютах над морем заплатят штраф
Фото admtuapse.ru

Прокуратура возбудила четыре административных дела в отношении лиц, которые запускали над морем парашюты, буксируемые маломерными судами.

Нарушения выявили в ходе рейдов в Туапсе, поселке Агой, селах Лермонтово и Ольгинка. В отношении нарушителей составили административные протоколы за нарушение правил использования воздушного пространства лицами, не наделенными соответствующим правом.

Нарушение грозит юрлицам штрафом в размере от 300 тыс. рублей до 500 тыс. тысяч рублей или приостановлением деятельности на срок до 90 суток.

Документы направили на рассмотрение в Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по ЮФО Ространснадзора.

Вопросы использования воздушного пространства в условиях ограничения полетов находятся на контроле Туапсинской транспортной прокуратуры, сообщили в пресс-службе Туапсинского района.

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