В Туапсинском районе организаторы полетов на парашютах над морем заплатят штраф

Фото admtuapse.ru

Прокуратура возбудила четыре административных дела в отношении лиц, которые запускали над морем парашюты, буксируемые маломерными судами.

Нарушения выявили в ходе рейдов в Туапсе, поселке Агой, селах Лермонтово и Ольгинка. В отношении нарушителей составили административные протоколы за нарушение правил использования воздушного пространства лицами, не наделенными соответствующим правом.

Нарушение грозит юрлицам штрафом в размере от 300 тыс. рублей до 500 тыс. тысяч рублей или приостановлением деятельности на срок до 90 суток.

Документы направили на рассмотрение в Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по ЮФО Ространснадзора.

Вопросы использования воздушного пространства в условиях ограничения полетов находятся на контроле Туапсинской транспортной прокуратуры, сообщили в пресс-службе Туапсинского района.

Читайте также: в Краснодарском крае с начала лета за езду по обочине составили более 4,5 тыс. протоколов.