В Туапсинском районе незаконные торговые точки будут сносить за две недели

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Сейчас процесс от выявления до демонтажа незаконных нестационарных торговых объектов занимает до двух месяцев.

Процедуру планируют сократить до 14 дней. Об этом рассказал глава департамента потребительской сферы региона Роман Куринный.

«Зачастую незаконные объекты торговли и услуг появляются на курортах в летний период. Пока ведут согласование об их демонтаже, сезон заканчивается. Нарушители считают выручку, а добропорядочные предприниматели — убытки», — отметил он.

Куринный добавил, что в крае есть «прозрачная система получения мест и все участники рынка должны быть в одинаковых условиях».

Во время рейдов в селах Небуг, Агой и Лермонтово специалисты зафиксировали 25 таких незаконных торговых точек. В основном их ставят на пляжах.

Документ о сокращении сроков сноса уже проходит согласование в структурных подразделениях. После этого материалы направят в прокуратуру. В случае принятия постановления в Туапсинском районе практику планируют растиражировать на другие курорты региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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