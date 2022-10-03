В Туапсинском районе начнут штрафовать за торговлю грибами вдоль трасс

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Очистить федеральные трассы на территории Туапсинского района от торговцев грибами поручил и. о. главы муниципалитета Сергей Сидоренко.

Он отметил, что торговля свежими и консервированными грибами вдоль дорог — это не только нарушение правил торговли, но и риск серьезных отравлений для покупателей.

«С началом грибного сезона практически вдоль всей трассы стали располагаться продавцы как свежесобранных, так и консервированных грибов. Это недопустимо! Помимо прямого нарушения правил торговли, грибники реализуют продукцию, которая может привести к отравлению, в том числе и с летальным исходом», — сказал Сидоренко.

Исполняющий обязанности главы района поручил управлению торговли и бытового обслуживания и главам поселений совместно с полицейскими ликвидировать несанкционированную торговлю. Исполнение поручения находится на его личном контроле, пишет газета «Туапсинские вести».

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