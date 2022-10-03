В Туапсинском районе начнут штрафовать за торговлю грибами вдоль трасс
Очистить федеральные трассы на территории Туапсинского района от торговцев грибами поручил и. о. главы муниципалитета Сергей Сидоренко.
Он отметил, что торговля свежими и консервированными грибами вдоль дорог — это не только нарушение правил торговли, но и риск серьезных отравлений для покупателей.
«С началом грибного сезона практически вдоль всей трассы стали располагаться продавцы как свежесобранных, так и консервированных грибов. Это недопустимо! Помимо прямого нарушения правил торговли, грибники реализуют продукцию, которая может привести к отравлению, в том числе и с летальным исходом», — сказал Сидоренко.
Исполняющий обязанности главы района поручил управлению торговли и бытового обслуживания и главам поселений совместно с полицейскими ликвидировать несанкционированную торговлю. Исполнение поручения находится на его личном контроле, пишет газета «Туапсинские вести».
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