В Туапсинском районе мужчина подрался с охранником, чтобы пройти к морю с семьей

Видео t.me/tuapse_info_official

Драка между двумя мужчинами произошла на территории пансионата Южный.

Семья с двумя детьми хотела пройти к морю через территорию пансионата, однако охранник был против и попросил людей покинуть территорию. Между мужчинами возник конфликт, переросший в драку. Женщина с ребенком сняла это на видео и выложила в соцсети.

На кадрах видно, что мужчина первый начинает драку с охранником. Он нанес сотруднику пансионата серию ударов руками, а потом выхватил у него резиновую дубинку и продолжил бить уже ей. Охранник поспешил скрыться в КПП, но мужчина продолжил его преследовать. Драка сопровождалась громким детским плачем.

Охранник схватился за пистолет, а мужчина с его дубинкой отбежал на безопасное расстояние. Конфликтом заинтересовалась полиция.

«По данному факту в дежурной части Отдела МВД России по Туапсинскому району зарегистрирован материал. Проводится проверка нацеленная на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение, согласно действующего законодательства», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Пансионат «Южный» расположен на береговой линии между Туапсе и Сочи на территории поселка Южный. Из населенного пункта к морю ведет только одна дорога, проходящая через территорию пансионата, огороженную шлагбаумом. По словам местных жителей, регулярные конфликты с персоналом «Южного» из-за прохода к морю длятся уже около года.

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